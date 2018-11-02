Что даст сегодня тысяча долларов, инвестированная в биткоин пять лет назад

В декабре 2017-го года биткоин достиг рекордной стоимости – около 20 000 долларов. Однако, менее чем через год его цена упала примерно до 6 400 долларов, по информации CoinDesk, сайта о цифровой валюте, рассчитывающего индекс стоимости биткоина исходя из цен, заявленных несколькими основными биржами криптовалют.

Переведено бюро переводов “Профпереклад”.

Тем не менее, хотя сейчас стоимость биткоина ниже, чем была на пике, тысяча долларов, вложенная в криптовалюту пять лет назад, все же могла бы принести вам доход.

Стоимость одного биткоина достигла около 1 000 долларов и затем опустилась ниже 600 долларов в декабре 2013-го, когда криптовалюта начала распространяться в массах. Итак, биткоин, купленный за 1 000 долларов, стоит около 6 400, то есть, его цена возрастет более чем в шесть раз, и ваш общий доход составляет более 5 000 долларов.

Если же вы купили биткоин на пике его стоимости за 20 000, 15 000 или даже за 10 000 долларов, вы потеряете деньги: около 13 600, 8 600 или 3 600 долларов соответственно.

Для криптовалют характерна волатильность. Эфириум, цена которого когда-то достигала примерно 1 300 долларов , сейчас стоит около 200 долларов согласно рейтингу криптовалют Coinmarketcap. Цифровые валюты XRP и Litecoin тоже имели подобные спады стоимости.

Отчасти это является причиной, по которой опытные инвесторы рекомендуют быть осторожными с криптовалютой.

Например, предприниматель и миллионер Марк Кьюбан и «Оракул из Омахи» Уоррен Баффетт – оба предупреждали о нестабильности биткоина. Легендарный инвестор и основатель компании Vanguard Джек Богл на мероприятии Совета по международным отношениям заявил: «Бегите от биткоина, как от чумы» .

«У биткоина нет нормы прибыли», – сказал он. «У облигаций есть процентная ставка по купону, у акций есть доходы и дивиденды, у золота нет ничего. У биткоина нет иной поддержки, кроме надежды, что вы продадите его кому-нибудь дороже, чем купили сами».

Недавно на слушаниях в Конгрессе США специалист по мировой экономике и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил: «Криптовалюты – это родитель всех финансовых афер и пузырей». Он высмеял «аферистов», заставляющих инвесторов бояться остаться вне игры и «их паршивые активы, провалившиеся с треском всего за несколько месяцев, чего еще не было за всю историю финансовых пузырей».

Если вы планируете инвестировать в криптовалюту, воспринимайте это как поездку в Лас-Вегас, советует Тони Роббинс, автор бестселлеров и миллионер, заработавший свой капитал собственными силами. Среди проектов Роббинса определенная сумма выделяется на рискованные предприятия, но он не полагается на успех таких предприятий. О подобных инвестициях он говорит: «Я понимаю, что такого рода вклады – скорее развлечение, и понимаю, что могу потерять свои деньги».