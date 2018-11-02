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В Киеве задержали бабушку, провернувшую аферу с арендой жилья

В Киеве задержали бабушку, провернувшую аферу с арендой жилья

Киевские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве необычную злоумышленницу – 71-летнюю уроженку Харьковской области.

Она обманула двух гостей столицы, сдав им в аренду чужую квартиру, сообщает “Сегодня”.

Выяснилось, что от действий 71-летней женщины пострадали два человека, которых она обманула на 6400 гривен.

Пенсионерка на сутки сняла квартиру в доме на улице Михаила Донца, которую позже пересдала одновременно двум людям. Для убедительности злоумышленница предоставила паспорт и свидетельство о праве собственности на жилье, которые оказались поддельными.

Для дачи объяснений правонарушительницу доставили в Соломенское управление полиции. Установлено, что она уже имеет судимость за мошенничество, а с 2017 года находится в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Черновицкой области. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

По материалам Сегодня
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