В Чехии на маршрут вышли «быстрозаряжаемые» электробусы (фото)

В чешских городах Острава и Оломоуц пассажиров будут перевозить инновационные электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки.

Транспортное предприятие Остравы (DPO) ввело в эксплуатацию два электробуса с технологией ультрабыстрой зарядки. Новые электробусы Ekova Electron, по словам пресс-секретаря DPO Каролины Рицковой, курсируют по городу со 2 ноября 2018 г.

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Электрический автобус марки SOR обошелся Оломоуцу в 13,14 млн чешских крон (16,30 млн грн). Транспортное предприятие смогло приобрести его благодаря дотациям из европейских фондов. Если низкоплатформенный электробус, рассчитанный на 105 пассажиров, оправдает себя, то в будущем чешские города будут активнее закупать подобные транспортные средства.

На одной зарядке аккумулятора 20-метровый электробус SOR может проехать до 150 км. Технология ультрабыстрой зарядки позволяет зарядить АКБ электробуса в течение 2–3 часов.