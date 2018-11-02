Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен дохода от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом свидетельствует декларация, размещенная в реестре.

Так, доходы Порошенко за месяц составили 617 443 грн, 329 303 грн, 116 224 грн, 193 708 грн, 96 854 грн. Таким образом, Порошенко задекларировал свои доходы на общую сумму 1 353 532 грн.

Справка Finance.ua:

Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен дохода за 2017 год. В декларации он указал Севастопольский морской завод, который в этом году незаконно перешел в “госсобственность России”.

Согласно декларации Порошенко, в течение 2017 года он не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.