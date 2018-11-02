В Кабмине определили предварительную дату принятия бюджета на 2019 год

В правительстве рассчитывают на принятие закона «О государственном бюджете Украины на 2019 год» в целом уже 22 ноября.

«Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием», – заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

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Министр подчеркнул, что государственный бюджет на 2019 год – это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопросы субсидий.

«По сути, государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются», – резюмировал Александр Саенко.