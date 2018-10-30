В Донецкой области долг по зарплате превышает 508 миллионов

В Донецкой области задолженность по заработной плате составляет 508,3 млн грн, из них 88,8% – на экономически активных предприятиях.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Читайте также: В центре занятости столицы назвали самые высокие зарплаты

«На начало октября 2018 г. общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 508,3 млн грн, из нее 451,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия», – говорится в сообщении.

Указано, что задолженность работникам экономически активных предприятий в сентябре увеличилась на 15,1%.

На начало октября основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (92,3%). Наибольший удельный вес в сумме невыплаченной зарплаты области составляют долги предприятий Мариуполя (44,0%), Новогродовки (12%), Селидового (9,4%), Мирнограда (6,9%).

На 1 октября 2018 года задолженность по выплате заработной платы за счет бюджетных средств составляла 0,3 млн грн, констатировали в облстатуправлении.

Тем временем средняя заработная плата штатного работника за год на Донетчине выросла на 22,1% и составила в сентябре 2018 года 9850 грн.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2018 г. составляла 9850 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). По сравнению с сентябрем 2017 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 22,1%», – сказали в управлении.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.