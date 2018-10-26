Honda вместе с MIT разрабатывает ИИ, предназначенный для обучения

Honda объединяется с тремя университетами для создания искусственного интеллекта Curious Minded Machine, который должен «научиться самостоятельно учиться».

В проекте, кроме Honda, участвует Вашингтонский университет, Университет Пенсильвании и Массачусетский технологический институт. Инженеры в течение трех лет намерены создать систему, которая сможет обучаться непрерывно, подобно человеку. И постараются создать инструмент, который будет отвечать за любопытство искусственного интеллекта.

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«Наша конечная цель — создать новый тип машин, которые могут заинтересоваться обучением и знаниями, а также будут способны взаимодействовать с миром и другими машинами. Мы хотим создать робота, который будет чувствовать любопытство, понимать потребности людей и решать сложные социальные задачи», – говорит Соши Иба, глава проекта.

Например, Curious Minded Machine сможет наблюдать человеческие взаимодействия и задачи, а затем публиковать более эффективные способы решение проблем.

Каждый из участников проекта будет решать свою проблему. Вашингтонский университет займется созданием математической модели любопытства для искусственного интеллекта. В основу модели ученые положат процессы, которые испытывают дети при обучении.

Команда MIT будет ответственна за создание системы, ответственной за прогнозирование различных событий и последствий, а также за обработку информации. Инженеры из Университета Пенсильвании будут имитировать биологическое обучение искусственного интеллекта.

Honda будет руководить этим исследовательским проектом, а также финансировать его. При этом пока неизвестно, как будут использоваться эти данные, однако, по данным издания, код нейросети будет выложен в конце его создания в открытом доступе.