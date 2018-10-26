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Без продавцов и касс: крупнейший ритейлер США запустит конкурента Amazon Go

Без продавцов и касс: крупнейший ритейлер США запустит конкурента Amazon Go

Новый магазин складского типа Sam’s Club, управляемый крупным американским ритейлером Walmart, готовится к открытию в одном из районов Далласа.

Эта торговая точка будет служить испытательным пространством для инновационных технологий розничной торговли.

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В частности, Walmart собирается тестировать такие разработки: систему камер, как в Amazon Go, для контроля запасов продуктов в магазине, электронные ценники на стеллажах, технологию wayfinding для навигации в магазине, дополненную реальность, а также покупки с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Впервые ритейлер объявил о планах открыть концептуальный магазин в Далласе еще в июне текущего года. Как и в других торговых точках Sam’s Club, покупателю надо будет оформить членство, чтобы иметь возможность совершать там покупки.

Также клиентам надо будет установить специальное мобильное приложение Sam’s Club Now, с помощью которого можно сканировать штрихкоды товаров, и таким образом фиксировать количество продукции. Кроме того, покупатель сможет оплатить покупки прямо в этом приложении, предварительно добавив в него данные своей банковской карты.

В приложении Sam’s Club Now появятся и другие функции, которые ритейлер еще тестирует. Так, компания планирует внедрить в программу технологию дополненной реальности, возможность составлять списки покупок с помощью ИИ и многое другое.

Кроме того, Walmart также будет тестировать электронные ценники на стеллажах, которые смогут самостоятельно менять стоимость того или иного товара. Это позволит устранить необходимость постоянно распечатывать бумажные вывески.

По материалам internetua.com
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