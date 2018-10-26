Без продавцов и касс: крупнейший ритейлер США запустит конкурента Amazon Go

Новый магазин складского типа Sam’s Club, управляемый крупным американским ритейлером Walmart, готовится к открытию в одном из районов Далласа.

Эта торговая точка будет служить испытательным пространством для инновационных технологий розничной торговли.

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В частности, Walmart собирается тестировать такие разработки: систему камер, как в Amazon Go, для контроля запасов продуктов в магазине, электронные ценники на стеллажах, технологию wayfinding для навигации в магазине, дополненную реальность, а также покупки с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Впервые ритейлер объявил о планах открыть концептуальный магазин в Далласе еще в июне текущего года. Как и в других торговых точках Sam’s Club, покупателю надо будет оформить членство, чтобы иметь возможность совершать там покупки.

Также клиентам надо будет установить специальное мобильное приложение Sam’s Club Now, с помощью которого можно сканировать штрихкоды товаров, и таким образом фиксировать количество продукции. Кроме того, покупатель сможет оплатить покупки прямо в этом приложении, предварительно добавив в него данные своей банковской карты.

В приложении Sam’s Club Now появятся и другие функции, которые ритейлер еще тестирует. Так, компания планирует внедрить в программу технологию дополненной реальности, возможность составлять списки покупок с помощью ИИ и многое другое.

Кроме того, Walmart также будет тестировать электронные ценники на стеллажах, которые смогут самостоятельно менять стоимость того или иного товара. Это позволит устранить необходимость постоянно распечатывать бумажные вывески.