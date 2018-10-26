Великобритания введет налог на пластиковую упаковку из непереработанных материалов

Власти Соединенного Королевства собирается с 1 апреля 2022 года обложить специальным налогом все виды пластиковой упаковки, в которых составляющая переработанных материалов будет ниже 30%.

Об этом сказано в бюджетном послании министерства финансов, опубликованном в понедельник.

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Налог, не имеющий аналогов в международной практике, будет введен с 1 апреля 2022 года. До этого времени правительство тори собирается проводить необходимые консультации по данной теме со специалистами и представителями деловых кругов.

При этом отмечается, что бизнес-сообществу предоставлено достаточное время, чтобы приготовиться к введению нового налога, который станет существенным дополнением к уже запланированной реформе системы ответственности производителей упаковочной продукции.

Поступления в госбюджет от налога и в результате мер, предусмотренных данной реформой, должны будут увеличить государственные инвестиции на решение проблемы производства неперабатываемой продукции из пластмассы и пластикового мусора.

В новом бюджетном послании также заявлено о выделении 20 млн фунтов стерлингов (более 25 млн долларов США) на борьбу с загрязнением окружающей среды изделиями из пластмассы и на стимулирование производства рециркулируемых материалов.

Одна половина этой суммы пойдет на проведение научно-исследовательских работ, касающихся изготовления пластика, а другая — на разработку инновационных подходов к стимулированию производства продукции из вторсырья и поиску путей сокращения накапливаемых объемов мусора.