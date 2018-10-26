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В Черниговской области объявили дорожный тендер на 1,5 млрд гривен

В Черниговской области объявили дорожный тендер на 1,5 млрд гривен

Служба автомобильных дорог Черниговской области объявила тендер на эксплуатационное содержание трасс государственного значения общего пользования и искусственных сооружений на них.

Согласно материалам на портале ProZorro, стоимость услуг, как ожидается, составит 1,463 млрд гривен с НДС.

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Аукцион намечено провести 2 января.

Победитель тендера должен будет предоставлять услуги по эксплуатационному содержанию дорог области весь 2019 год.

Сеть дорог государственного значения общего пользования в Черниговской области составляет 2,962 тыс. километров. На ней расположены 256 мостов и 1947 труб.

По территории области проходят 2 автомагистрали М-01 и М-02 общей протяженностью 311 километров, которые являются составляющими международного транспортного коридора №9 и европейских шоссе Е-95 и Е-101.

По материалам Центр транспортных стратегий
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