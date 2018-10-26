Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

В Украине изъяли более тысячи автомобилей с поддельными ID-кодами

В Украине изъяли более тысячи автомобилей с поддельными ID-кодами

В судебном реестре появилось дело об аресте автомобиля BMW, VIN-номер которого совпал с данными в техпаспорте.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Читайте также: Мошенники массово перешли на новый способ вымогательства денег с водителей

Владелец утверждает, что приобрел этот автомобиль вместе со свидетельством лишь год назад.

В судебном решении сказано, что полиция остановила авто, чтобы проверить техпаспорт автомобиля.

Оказалось, что в свидетельстве было указано два номера автомобиля, тогда как в базе Национальной полиции этот автомобиль зарегистрирован за другим номером.

“Это говорит о возможной подделке свидетельства о регистрации транспортного средства или шасси (кузова, рамы) автомобиля”, – сказано в решении.

“Владелец автомобиля на судебном заседании указал, что является добросовестным пользователем автомобиля марки БМВ-525, который приобрел вместе с указанным свидетельством о регистрации транспортного средства около года назад”, – также говорится в решении.

Автомобиль был изъят и на него наложили арест. Владелец автомобиля был лишен права распоряжаться и пользоваться машиной.

По данным МВД, в 2017 году были подделаны 1201 VIN-кодов на автомобилях. Имеются в виду лишь те случаи, которые были выявлены.

“Сейчас украинцы не имеют возможности бесплатно проверить VIN-номер автомобиля при его приобретении. Таким образом многие становятся жертвой мошенников, занимающихся криминальным автобизнесом. Мы считаем, что МВД может открыть данные о VIN-номере и защитить граждан от подобных ситуаций”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина