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Рынок облачных инфраструктур вырос в полтора раза (инфографика)

Рынок облачных инфраструктур вырос в полтора раза (инфографика)

Компания Canalys подвела итоги исследования мирового рынка облачных инфраструктур в третьем квартале текущего года: отрасль демонстрирует устойчивый рост.

По оценкам, затраты в обозначенной сфере в период с июля по сентябрь включительно составили приблизительно $21 млрд. Это в полтора раза (на 46 %) больше результата годичной давности, когда объём рынка оценивался в $14,4 млрд.

Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим игроком рынка. На долю этой площадки приходится треть (32 %) всех затрат в сегменте облачных инфраструктур. Рост в годовом исчислении составил внушительные 45 %.

На втором месте располагается облачная площадка Microsoft с долей в 17 %. Ну а замыкает тройку Google с долей около 8 %.

Отмечается, что американские провайдеры занимают шесть строчек в первой десятке. В целом, десять ведущих площадок удерживают более 70 % глобального рынка облачных инфраструктур.

Эксперты отмечают, что большинство компаний сейчас предпочитают использование гибридных систем, совмещающих публичные облачные сервисы и частные ресурсы.

По материалам Servernews
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