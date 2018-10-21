"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на школьные каникулы

До осенних каникул школьников “Укрзализныця” назначила восемь дополнительных поездов, которые должны помочь всем желающим организовать групповые экскурсии для учеников школ живописными уголками Украины.

При этом в компании не исключили, что могут назначить еще поезда.

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В частности, дополнительные поезда на период осенних каникул, которые продлятся с 29 октября до 4 ноября включительно, назначены по следующим направлениям:

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 4 ноября. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 27 октября, отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 27 октября. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 201/202 Днепр – Киев будет курсировать в Киев 25 октября и обратно 29 октября. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 04:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и прибытие в 06:20.

Поезд № 231/286 Днепр – Львов осуществит рейсы до Львова 24 и 26 октября, в обратном направлении он будет курсировать до Запорожья 25 и 27 октября. Отправление из Днепра в 17:31 и прибытие во Львов в 10:22. В обратном направлении отправление в 11:07 и прибытие в Запорожье в 04:50.

Поезд № 239 Киев – Ужгород отправится из Киева 26 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:50. В обратном направлении из Ужгорода отправление 28 октября в 18:00 и прибытие в Киев на следующий день в 08:37.

Поезд № 249 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 26 октября в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении поезд будет курсировать 28 октября с отправлением из Черновцов в 18:10 и прибытием в Киев в 09:22.

Поезд № 294/293 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киев 26 октября и до Хмельницкого 29 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:40.