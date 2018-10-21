Больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году получили украинцы и сирийцы

Евростат информирует, что в 2017 году в Европейском союзе выдали 3,1 млн первичных видов на жительство, наибольшее число получателей – граждане Украины и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад Евростата.

Указано, что за 2017 год этот документ оформили 662 тыс. украинцев, при этом 88% из них получили вид на жительство в Польше. На втором месте по количеству обладателей вида на жительство в ЕС стали сирийцы – 223 тыс. выданных документов, при этом около двух третей из них приехали в Германию.

Также сообщается, что первичное разрешение на проживание в Евросоюзе получили 1,6 тыс. россиян.

По данным Евростата, около трети (32%) всех выданных в ЕС в прошлом году видов на жительство оформлялись с целью трудоустройства, еще 26% – из-за семейных причин, 17% – с целью получить образование.

Кроме того, по данным статистической службы, чаще всего ради образования в ЕС едут китайцы – 125 тыс. граждан Китая получили вид на жительство в Европе, а по семейным причинам чаще других переезжали марокканцы (72,1 тысяч).