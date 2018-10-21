День финансов, 25 октября: решение по учетной ставке, обязательная медстраховка, 137 инспекторов парковки для киевлян

Четверг, 25 октября. На что придется тратить больше, а где можно будет сэкономить.

Вам какой класс? Разделение поездов “Укрзализныци” на три класса по уровню комфорта пришлось отложить из-за бюрократических процедур, но в УЗ утверждают, что к концу осени разделение обязательно произойдет. “Вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, платя средства, четко знал, за что он платит”, – говорят в компании.

Добровольное Обязательное медстрахование за 400 грн. Застрахованными должны быть все. Так говорится в законопроекте №9163, который недавно зарегистрировали депутаты – они предлагают ввести обязательное медицинское страхование. Размер обязательного взноса будет определять Кабмин. Депутаты считают, что это должно быть не менее 400 грн.

На случай, если встретите инспектора парковки. С ноября в Киеве штрафовать нарушителей ПДД будут 137 инспекторов парковочного пространства. Инспектор будет двигаться с интервалом в десять минут и делать фото с привязкой к недвижимости. Через десять минут — повторная фиксация, для возможности накладывания штрафа, поскольку только первые десять минут бесплатны.

Богачи VS ВВП. Кому лучше? 100 самых богатых украинцев богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. В 2018 году ТОП-100 самых богатых украинцев увеличили скорость, с которой прирастают их суммарные состояния – с прошлогодних +33% до нынешних +43%. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 миллиарда долларов.

Учетная ставка – полет стабильный. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно НБУ было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18%.

Новые тарифы от “Новой Почты”. Компания “Новая Почта” с 25 октября решила повысить тарифы на доставку посылок. “Чтобы удержать качество наших услуг и продолжать инвестировать в развитие сети, компании пришлось немного изменить тарифы с учетом влияния инфляции и роста цен на топливо”, — поясняют свое решение в компании и добавляют, что последнее повышение тарифов произошло более года назад.