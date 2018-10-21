Госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен

Государственная аудиторская служба Украины во время аудита деятельности Национального антарктического научного центра (ГУ “НАНЦ”) за 2014-2018 годы установила нарушения на сумму 85,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключено договоров на сумму 70,7 млн грн.

По данным Госаудитслужбы, за этот период ГУ “НАНЦ” получил ассигнований на сумму 196,5 млн грн.

“В украинском антарктическом центре бюджетные средства тратятся в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на заграничные командировки и другие, экономически необоснованные цели. На сегодня потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65-80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, ГУ “НАНЦ” определял с несоблюдением бюджетного законодательства без соответствующих расчетов и экономических обоснований”, – отмечается в сообщении Госаудитслужбы.

Кроме того, из 12 объектов антарктической станции “Академик Вернадский” на балансе ГУ “НАНЦ” учитывались только два из них. Во время ревизии все объекты антарктической станции поставлены на учет и проведена их дооценка на сумму 42,1 млн грн.