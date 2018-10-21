Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 75 0

Госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен

Госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен

Государственная аудиторская служба Украины во время аудита деятельности Национального антарктического научного центра (ГУ “НАНЦ”) за 2014-2018 годы установила нарушения на сумму 85,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключено договоров на сумму 70,7 млн грн.

По данным Госаудитслужбы, за этот период ГУ “НАНЦ” получил ассигнований на сумму 196,5 млн грн.

“В украинском антарктическом центре бюджетные средства тратятся в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на заграничные командировки и другие, экономически необоснованные цели. На сегодня потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65-80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, ГУ “НАНЦ” определял с несоблюдением бюджетного законодательства без соответствующих расчетов и экономических обоснований”, – отмечается в сообщении Госаудитслужбы.

Кроме того, из 12 объектов антарктической станции “Академик Вернадский” на балансе ГУ “НАНЦ” учитывались только два из них. Во время ревизии все объекты антарктической станции поставлены на учет и проведена их дооценка на сумму 42,1 млн грн.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина