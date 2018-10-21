Авиакомпания в Гонконге заявляет об утечке данных 9,4 миллиона пассажиров

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways заявила об утечке персональных данных 9,4 млн пассажиров.

Об этом сообщает АР.

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“Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways заявила в четверг об обнаружении несанкционированного доступа к персональным данным 9,4 миллиона пассажиров”, – говорится в сообщении.

В компании не обнаружили свидетельств того, что слитая информация была неправомерно использована.

Нарушение было обнаружено во время “текущих процессов по обеспечению безопасности”.

Среди похищенных данных: имена, национальности, даты рождения, номера телефонов, адреса, паспортные и идентификационные номера, номера кредитных карт с истекшим сроком действия.

Комиссар по вопросам конфиденциальности Гонконга Стивен Кай-инь Вонг выразил “серьезную обеспокоенность” по поводу утечки и призвал компании улучшить защиту личных данных своих клиентов, а самих пользователей – изменить свои пароли и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои данные.