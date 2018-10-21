Межбанк: доллар подняла очередная порция компенсации НДС и саботаж экспортеров

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева заметно выросли, растянув спред и обосновавшись на уровне 28,15/28,20 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации установившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке. Как стало известно позже, во вторник компенсировали НДС на сумму 223,7 млн грн.

Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.

По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.

К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,21/28,22 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.

Достижение курсом доллара на межбанке дополуденного максимума сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта динамика цен «ночной» гривны согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,14 / 28,17

евро – 32,26 / 32,29

российский рубль – 0,429 / 0,430

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