В Китае больше 6 тыс. чиновников наказаны за использование "народных средств" в личных целях

Компартия Китая наказала 6 452 чиновника-партийца, которые нарушили так называемые “правила из восьми пунктов” – ограничения, которые регламентирую правила поведения чиновников, принятые в 2012 году Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины.

Об этом говорится в опубликованном заявлении контрольного отдела комиссии.

По данным ведомства, всего в отчетный период был зафиксирован 6 451 случай с участием нарушителей – чиновников разного уровня. Из них 1 508 связаны с незаконным использованием фондов социального обеспечения, 1 225 – с дачей или принятием ценных подарков и денежных средств, 954 – с пользованием служебным транспортом в личных целях, 834 – с проведением банкетов за счет государственных средств и 601- с организацией пышных церемоний свадьбы или похорон. Среди нарушений также значатся поездки по стране и за границу за казенный счет, а также использование служебных помещений не по назначению.

В заявлении ведомства отмечается, что нарушители понесут наказание в соответствии с законом.

Согласно официальным данным, с начала этого года в разной степени нарушениях были уличены свыше 60 690 чиновников. По итогам 2017 года их количество превысило 71 тыс. человек.

Одним из последних громких дел о коррупции было дело с последовавшей казнью бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета КНР автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липина.