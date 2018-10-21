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Президент Ford сообщил, что пошлины США сделали сталь в стране самой дорогой в мире

Президент Ford сообщил, что пошлины США сделали сталь в стране самой дорогой в мире

Президент Ford Motor Джозеф Хинрикс рассказал агентству Bloomberg, что введенные США пошлины на сталь привели к повышению стоимости этого металла.

Он отметил, что компания уже ведет переговоры с администрацией США по поводу пошлин.

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«Стоимость американской стали выше, чем где-либо в мире. Нам нужны конкурентные издержки на нашем рынке, чтобы иметь возможность конкурировать на мировом рынке»,— сказал господин Хинрикс.

В 2018 году США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах.

По материалам Коммерсантъ
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