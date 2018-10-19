В Украину незаконно пытались ввезти смартфонов на $700 тысяч

Через украинский пункт пропуска “Ягодин” пытались ввезти почти 3,5 тыс. мобильных телефонов разных модификаций общей стоимостью около 700 тыс. долл.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган.

Ввоз телефонов осуществлялся под видом почтовых отправлений.

“Незаконно ввезенные на таможенную территорию мобилки и транспортное средство, перевозящее их, изъято. – сообщает Л.Сарган. – Криминальное производство начато ГУ ГФС в Волынськой области под процессуальным руководством прокуратуры области (уклонение от уплаты таможенных платежей в значительных размерах (ч. 1 ст. 212 КК Украины)”.

В уточняющей информации ГФС значится, что мобильные телефоны торговых марок XIAOMI, APPLE, MOTOROLA, SONYERICSSON перевозил грузовой фургон с товаром, задекларированным как детские игрушки, ткани, декоративные вазы, белье, посуда и т.п., который въезжал “красным коридором” из Польши.

В товаросопроводительных документах страной-отправителем значился Китай, а стоимость товара оценена в 83160 долл. США. “Однако во время полного таможенного осмотра в фургоне обнаружили три деревянных поддона, завернутых в полиэтиленовую пленку и металлическую сетку. В них находились 166 картонных коробок с содержимым, отличающимся от задекларированного…”

Выявить несоответствие между описанием груза и его реальным наполнением помогла сканирующая система.

Согласно документам, груз обозначался как 3465 посылок в 166 ящиках на трех поддонах. При этом товар даже не был разбит на “формальные” посылки, а таможня поначалу “без проблем дала этому бусу зеленый свет, но в дело вмешались тайные силы, и бус был отправлен на углубленный досмотр”.

Товар был изъят на склад таможни до окончательного решения суда по этому делу.

За действия, направленные на сокрытие от таможенного контроля товара путем предоставления документов, содержащих ложные сведения о нем, грозит ответственность в виде штрафа в размере 100% стоимости предметов правонарушения и конфискация самого товара.