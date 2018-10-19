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В Украине снизилось число угонов автомобилей (инфографика)

В Украине снизилось число угонов автомобилей (инфографика)

В Украине за последние шесть лет зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что на сегодня наибольшее количество угнанных автомобилей по стране – Toyota.

“Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум класса в Киеве – 221”, – сообщил Аброськин.

Он также рассказал, что по итогам работы в 2018 году, за отсутствие комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств, руководитель управления уголовного розыска Национальной полиции в Киеве уволен с занимаемой должности.

Кроме этого, 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания.

По материалам Корреспондент.net
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