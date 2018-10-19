По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,954 млн и 46,868 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 32). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 94 активных заявок по доллару на сумму более 87, 812 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1200 – 1 00028,1200 – 10 00028,1000 – 3 00028,0800 – 10 00028,0800 – 10 00028,0700 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0600 – 3 000

28,0600 – 3 000

28,0700 – 30 000

28,0700 – 12 000

28,0700 – 20 000

28,0700 – 15 000

28,0700 – 8 800





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0936 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0502 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.