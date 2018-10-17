В Шотландии к 2021 году запустят рейсы на полностью электрических самолетах

Авиакомпания Loganair в 2021 году запустит первые коммерческие рейсы на полностью электрическом самолете между островами Оркнейского архипелага. Об этом пишет Ars Technica.

Для перемещения между Оркнейскими островами на северо-востоке Шотландии жители пользуются небольшими самолетами Cranfield Aerospace Solutions авиакомпании Loganair. Самый продолжительный полет в этом регионе — 15 минут, самый короткий — 80 секунд без учета взлета и посадки.

В ближайшие три года Loganair намерена оснастить восьмиместные самолеты Britten Norman Islander электродвигателями. Одного заряда аккумулятора для таких летательных аппаратов будет достаточно, чтобы перелететь с одного острова на другой, считают в компании. Представители авиакомпании оценивают переоборудование самолетов и их тестирование в 10 млн фунтов.

Ранее на парижском авиасалоне Ле-Бурже компания Eviation Aircraft представила прототип электросамолета, способного преодолеть расстояние в 965 км без подзарядки. Самолет снабжен батареями общей емкостью 980 КВт, что в десять раз больше, чем у самой продвинутой модели автомобиля Tesla. Высота полета небольшая — всего 3 км, что делает его больше похожим на авиацию общего назначения, вроде Cessna. Надо полагать, что такое ограничение связано с экономией веса, так как при полете на высоте свыше 5 км требуются герметизация салона, кислородные установки и система отопления.