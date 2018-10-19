Стало известно, когда планируют запустить автофиксацию нарушений на дорогах

Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения может заработать в конце 2018 или в начале 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Читайте также: TruCam в действии: эксперт посоветовал водителям платить по счетам

По его словам, есть «мощные шаги» на пути к внедрению системы автофиксации нарушений на дорогах с помощью специальных камер.

«По моим прогнозам, где-то в конце этого, в начале следующего года, я думаю, что мы уже это увидим», — сказал Белошицкий.

Он также подчеркнул, что в странах, где уже работает автофиксация, параллельно работники правоохранительных органов используют мобильные средства измерения скорости, которые работают не в автоматическом режиме.

«Это параллельные две системы, параллельные функционалы, и я думаю, что как одна, так и другая система имеют право на существование», — отметил заместитель главы патрульной полиции.

Он объяснил, что система фиксации нарушений с помощью устройств измерения скорости является первым шагом для запуска системы автоматической фиксации.