День финансов, 18 октября: топ-города для инвестиций, кодекс о банкротстве, главная проблема госбюджета

Четверг, 18 октября: все самое важное о банкротстве, ценах и долгах.

Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства. Кодекс внедряет в стране институт банкротства физических лиц. По оценкам экспертов, принятие этих изменений позволит Украине существенно повысить эффективность процедур банкротства и подняться в рейтинге Doing Business на 81 пункт по компоненту и на 9 позиций в общем рейтинге.

Проект госбюджета-2019 принят в 1-м чтении. Верховная Рада утвердила постановление “О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год”, подготовленное парламентским бюджетным комитетом, что означает принятие проекта госбюджета в первом чтении. Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.

При этом в комитете назвали главную проблему госбюджета на 2019 год, которой является необходимость выплаты 400 млрд гривен долга.

Самые прозрачные города Украины для инвесторов. Ивано-Франковск, Киев и Винница стали лидерами рейтинга прозрачности инвестиционного сектора. Об этом свидетельствуют результаты анализа организации Transparency International Украина. Среди аутсайдеров Вишневое, Стрый, Нововолынск.

Должникам по алиментам могут запретить оформлять субсидии. Об этом сообщили в Минсоцполитики. “Если мы приняли процедуры борьбы с неплательщиками алиментов, то в программе жилищных субсидий это тоже должно быть отображено. Если отец уклоняется от уплаты алиментов, он является должником, и к нему есть претензии со стороны исполнительной службы,то в таком случае субсидия уже не будет назначена», – сообщил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Рост цен на рынке топлива является обоснованным – АМКУ. По утверждению Антимонопольного комитета, рост цен на украинских АЗС соответствует ситуации на мировом рынке нефтепродуктов и не связан с нарушением участниками рынка антимонопольного законодательства. А расследование о возможных антиконкурентных согласованных действиях сетей OKKO, WOG и SOCAR в настоящее время находится на завершающем этапе.

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