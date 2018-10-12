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В НБУ спрогнозировали ситуацию с курсом гривны до конца года

В НБУ спрогнозировали ситуацию с курсом гривны до конца года

Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, до конца года колебания курса гривны маловероятны.

Такое мнение выразил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

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“Подведу итог. Первое – курсовые колебания гривны, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе – думаю, сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось из типичного периода “сентябрь-октябрь” на “июль-сентябрь” и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье – считаю, что действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы”, – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом Данилишин также отметил, что в 2019 год Украина “сможет войти со стабильной ситуацией на валютном рынке” в случае, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, и если не произойдет потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках.

По материалам НВ
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