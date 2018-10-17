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Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности, составляемом экспертами Всемирного экономического форума (WEF), Германия заняла третье место после США и Сингапура.

Кроме того, ФРГ опередила США как наиболее благоприятная для инноваций страна в мире.

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Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, проводимых компаниями и учеными, а также созданием международных сетевых структур.

Исследователи отмечают, что Германия особенно отличается по управлению инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.

Особое внимание экономисты уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к полной дигитализации лишь частично.

Для многих стран инновации связаны с трудностями. Даже в Германии и США есть пространство для роста. Например, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения, считают аналитики WEF.

По материалам УНН
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