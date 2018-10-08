Астрономы обнаружили в далеких галактиках 20 новых источников радиовспышек

Астрономы из Технологического университета Суинберн в Мельбурне обнаружили в далеких галактиках около 20 новых источников FBR-вспышек — или так называемых сигналов инопланетян, наблюдая за ними в еще строящийся телескоп ASKAP. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Радиовспышки — яркие импульсы радиоизлучения длительностью в несколько миллисекунд, источник которых до сих пор не известен. Ученые ранее выдвинули несколько теорий их происхождения — от излучения сильно намагниченными нейтронными звездами в результате взрыва в сверхмассивных черных дырах до сигналов далеких цивилизаций.

Число вспышек, обнаруженных исследователями за полтора месяца наблюдений, оказалось вдвое больше, чем ученым удалось зафиксировать за последние десять лет, отмечается в исследовании. Астрономы добавляют, что ни одну из вспышек не удалось зафиксировать дважды. Это говорит об одиночном характере явления.