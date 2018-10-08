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Инвестиции Ярославского в ХТЗ в 2018-2019 составят порядка $10 млн

Инвестиции Ярославского в ХТЗ в 2018-2019 составят порядка $10 млн

Харьковский тракторный завод в 2018 г., реализуя долгосрочную программу модернизации, получил от собственника и освоил 5 млн дол. инвестиций. Как известно, предприятие принадлежит группе DCH Александра Ярославского, который приобрел ХТЗ в 2016 г. и в сжатые сроки обеспечил восстановление производства после длительного простоя.

Об этом в Харькове заявил журналистам генеральный директор Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Андрей Коваль.

«Сейчас по факту инвестировано порядка 5 млн долларов. В следующем году – еще порядка 5 млн долларов», — сказал Коваль.

Гендиректор подчеркнул, что ХТЗ сделал в 2018 году значительный упор на улучшение качества производимых тракторов. «В продукт только с начала года было внесено более чем 200 улучшений – от небольших до достаточно значительных: адаптирована новая линейка моторов, эффективных, современных, экономичных. В работе сейчас серьезные изменения, связанные с гидроуправлением, увеличением прочностных характеристик. Кроме того, мы хотим, чтобы трактор возил больше, работал надежнее, потреблял меньше топлива и так далее. То есть потребительские свойства продукта и в дальнейшем будут улучшаться», — сказал Коваль.

По его словам, в 2018 году завод по Украине увеличил реализацию продукции на 40%. В 2019 году планируется произвести около 1 тысячи тракторов.

По материалам Hubs
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