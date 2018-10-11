Ernst & Young подтвердил финрезультат Укрзализныци за первое полугодие

Независимый аудитор – компания Ernst&Young подтвердила финансовый результат ПАО “Укрзализныця” за первое полугодие этого года в размере 468,3 млн грн.

Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

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“Аудитор подтвердил финансовый результат компании за 6 месяцев 2018 года, который составил 468,3 млн грн и почти в 4 раза выше, чем за весь 2017 год”, – сказал Кравцов.

По его словам, результаты финансовой деятельности “Укрзализныци” в январе – июне этого года также свидетельствуют о росте темпов инвестирования в обновление основных средств. В частности, компания активно обновляет подвижной состав и тягу.

“Среди основных плюсов первого полугодия 2018 года есть то, что впервые с момента создания публичного акционерного общества балансовая стоимость основных средств в течение этого времени фактически не уменьшилась, – это свидетельствует о росте темпов инвестирования. Предыдущие годы балансовая стоимость по данной позиции уменьшалась на 2-7 млрд грн в течение шести месяцев”, – отметил руководитель Укрзализныци.

Он также сообщил, что впервые в аудиторском отчете выделена часть активов и обязательств, которые остались на неподконтрольной территории и по балансовой стоимости составляют 10,8 млрд грн, или 4,1% от общих активов компании. “Такой показатель свидетельствует о низком уровне риска этого фактора для финансово-хозяйственной деятельности компании”, – отметил Кравцов.

В Укрзализныце сообщили, что получение прибыли в 2017 году и первом полугодии 2018 года нашло свое отражение в увеличении капитала компании на 419 млн грн. Уменьшение обязательств компании на 4 млрд грн также свидетельствует о высоком уровне платежеспособности.

Кроме того, аудиторы отметили появление механизма квазивалютного ограничения рисков путем периодической индексации нерегулируемых государством цен на товары, работы и услуги как стабилизирующего шага для нивелирования возможных потерь от курсовых разниц по кредитному портфелю компании.