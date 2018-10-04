Полномочия НБУ в банковском надзоре могут быть существенно расширены

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности 8 октября рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект, который уточняет отдельные положения по вопросам банковского надзора.

Об этом сообщает Ракурс.

Законопроект № 9067 внесли в парламент еще в начале сентября трое народных депутатов.

Согласно изменениям, предложенным ими в Закон Украины “О банках и банковской деятельности”, существенно расширяются полномочия НБУ в банковском надзоре. В частности, законопроект предлагает предоставить право регулятору уполномочивать своих служащих на осуществление надзора за деятельностью коммерческих банков, а также установить перечень прав служащих НБУ.

Кроме того, законодатели предлагают предоставлять работникам НБУ свободный доступ в рабочее время во все помещения банка, к информации банка о его деятельности и проведения им каких-либо операций, а также всех документов банка, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом.

Помимо того, служащим Нацбанка Украины хотят разрешить изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства страны. Работники НБУ будут присутствовать на общем собрании участников банка, заседаниях его совета, правления и комитетов.

Существенное изменение в законе заключается и в том, что НБУ обяжут исключать сведения о банке из Государственного реестра банков одновременно с принятием решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Данные изменения члены профильного комитета обусловили необходимостью совершенствования надзорной функции Национального банка для обеспечения укрепления банковской системы страны. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит приблизить национальное законодательство к правилам Евросоюза в сфере банковской деятельности.