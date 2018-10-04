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ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка

Верховный cуд 1 октября открыл апелляционные производства по делу № 796/165/18 по апелляционным жалобам ВТБ банка и одного физлица на определения Апелляционного суда Киева от 5 и 25 сентября.

Речь идет о том, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

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В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских “дочек” российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

По материалам Финансовый клуб
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