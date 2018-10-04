День финансов, 8 октября: совет от Кличко, TruCam на дорогах, отказ Турции от кредитов МВФ

В понедельник, 8 октября, нас особо вдохновило сообщение от Нацбанка о том, что украинцы в сентябре 2018 года заметно сократили объемы как продажи, так и покупки валюты на наличном рынке. Так, если верить данным НБУ, в сентябре население продало $964,1 млн и купило у банков $748,7 млн. Таким образом, продажа превысила покупку на $215 млн. Любопытно, что месяцем ранее, в августе, население купило рекордный за 3 года объем валюты – более $1 млрд.

Все эти разговоры вокруг валюты также подтолкнули рассказать сегодня в нашей еженедельной рубрике «термин понедельника» о «клиринговых валютах».



Что это?

Клиринговая валюта – это валюта, которую используют для международных расчетов страны – участницы соглашения о валютном клиринге.

Какое такое соглашение?

Валютный клиринг – соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, которые вытекают из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг между государствами. Подобные соглашения о валютном клиринге и обязывают страны – участницы договора вести между собой все расчеты в клиринговой валюте. Клиринговой валютой может выступать как денежная единица одной из стран-участниц, так и валюта третьей страны. Либо вовсе международная, региональная валютная единица. При этом клиринговая валюта функционирует лишь в безналичной форме.

Что еще вдохновляло в понедельник:

Совет от Кличко. Мэр Киева говорит, что центральное горячее водоснабжение будет при наличии газа. Поэтому горячую воду обещает уже после 10 октября. Уверяет, что КГГА почти договорилась с Нафтогазом. При этом он советует киевлянам покупать бойлеры. 🤷

Отказ Турции от МВФ. Как уверяет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, Турция больше не намерена обращаться в Международный валютный фонд (МВФ) за кредитами. «Тема кредитования от МВФ навсегда закрыта», – подчеркивает Эрдоган.

Присутствие TruCam в Украине. С 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam. В полиции уверяют, что специальный алгоритм избавит от злоупотреблений и коррупционных рисков.

Кстати, сегодня стало известно, что полиции пока запретили эвакуировать автомобили по новому закону.

Планы по зарплатам учителей. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено повышение уровня зарплат учителей примерно на 8,2%. Правительство предусмотрело 166,5 млрд грн на финансирование пенсионного фонда и 242 млрд грн на развитие образования, из них на модернизацию начальной школы – 1 млрд грн.

Альтернативная энергия на ЧАЭС. В зоне Чернобыльской АЭС открыли солнечную электростанцию. Интересно, что работы по строительству первой солнечной электростанции мощностью 1 МВт/пик начались в октябре 2017 года. В процессе строительства было установлено 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, создана система физической защиты конструкций.