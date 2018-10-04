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У украинцев не хватает гривны для покупок доллара - эксперт

У украинцев не хватает гривны для покупок доллара - эксперт

Украинцы резко сократили покупку наличной валюты в сентябре 2018 г. С уровня августа $1 045,3 млн. до $748,7 млн., сообщается в свежей отчетности Нацбанка.

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Одновременно уменьшились объемы выкупленной банками у людей СКВ — с $999,3 млн. до $964,1 млн.

Благодаря этому сложился положительный баланс. Финансисты выкупили у населения валюты больше, чем продали ему — на $215,4 млн. Что не совсем типично для клиентов банков, которые обычно нервозно реагируют на курсовые движения на валютном рынке, и действуют нелогично — скупают доллар на росте его курса. В прошлом же месяцев люди не рвались за американской валютой после того как ценники в кассах перевалили за 28,50 грн./$ и вовсю тянулись к 29 грн./$.

«Для того, чтобы скупать доллары нужно иметь гривну. А у людей просто нет денег, чтобы делать покупки на пике своих панических настроений. Потому мы не видели очередей в кассах банков — повышенного спроса не было. И, думаю, их и не будет, пока у населения не появится больше свободных средств», — прокомментировал ситуацию председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

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По материалам УБР
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