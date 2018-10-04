По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,249 млн и 33,741 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,32 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 82 активных заявок по доллару на сумму более 62,990 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1300 – 20 000

28,1300 – 10 000

28,1200 – 45 000

28,1100 – 1 000

28,1000 – 3 000

28,0900 – 20 000

28,0700 – 20 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0800 – 5 000

28,0800 – 2 000

28,0800 – 30 000

28,0800 – 15 000

28,0800 – 17 000

28,0800 – 35 000

28,0900 – 155 555





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1072 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0535 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.