Межбанк: доллар к 28,08 UAH/USD уронила высокая ликвидность СКВ на фоне дефицита покупателей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,08 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,08 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.

На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.

К 11.45 «американец» на межбанке упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятора появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching.

Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева.

Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.

Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на межбанке прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.

Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.

Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.

Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем межбанке подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.

Сессия по безналичному доллару на межбанке в пятницу завершились в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,08 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,055 / 28,080

евро – 32,254 / 32,283

российский рубль – 0,4204 / 0,4210

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1530 / 1,1531

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке