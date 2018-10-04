Renault-Nissan и Daimler займутся самоходными автомобилями и батареями

Сотрудничество Renault-Nissan и Daimler может в дальнейшем распространиться на разработку технологий для аккумуляторов и автономных автомобилей, а также на мобильные сервисы.

«В то время как индустрия находится в процессе трансформации в области связи, автономных автомобилей, подключённых сервисов, имеется много направлений для сотрудничества наших структур», — заявил на пресс-конференции в Париже глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон.

Сотрудничество может принести пользу, если компании займутся различными направлениями в разработке батарей и объединят результаты своих исследований, поскольку отрасль стремится улучшить химическую структуру батарей для электромобилей, сообщил председатель правления Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche).

Карлос Гон также отметил рост спроса в индустрии на электрические автомобили. «Чем выше цена на нефть, тем больше аргументов будет у вас в пользу электромобилей», — сказал он, добавив, что нехватка аккумуляторных батарей и электродвигателей означает, что автомобильная промышленность не в состоянии удовлетворить спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов, а цена нефти в краткосрочной перспективе продолжит свой рост.