День финансов, 4 октября: «вторая пенсия» для украинцев, себестоимость добычи газа, Приват и ОВГЗ

Четверг, 4 октября. О самом главном:

Предложение дня 👴

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила законопроект о запуске обязательной для всех накопительной пенсионной системы. Если нардепы поддержат этот закон, украинцы вне зависимости от желания будут получать вторую пенсию. И это еще не все: ее можно будет оформлять досрочно, дарить близким и завещать наследникам. Однако не все так просто – для этого придется отдать 15% своей зарплаты. Задумка НКЦБФР в деталях.

Цена дня 🎛️

В “Укргаздобыче” назвали стоимость полного цикла добычи газа компанией. Так, от бурения и добычи до закрытия скважины стоимость может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров. При этом в компании уверяют, что точные цифры называть сложно, поскольку добыча газа – это бизнес с долгой инвестицией.

Закон дня 🛃

В четверг вступил в силу закон №2530-VIII о введении “единого окна” на таможне. Закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. При этом обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли. Также отныне на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и в течение двух часов решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов.

Подсчет дня 🏦

В Украине восемь банков требуют докапитализации на 6,1 млрд грн. Такие выводы НБУ после оценки качества активов финучреждений и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию. При этом в НБУ говорят, что банковский сектор достаточно капитализирован и финансово стоек.

Зарплата дня 😊

Как свидетельствуют данные Госстата, в разрезе сфер занятости самые высокие зарплаты в Украине платят работникам авиации – 41 395 гривен. Любопытно, что в финансовой сфере средние зарплаты составляют всего 16 240 гривен. Не сильно в почете сферы образования и промышленности – 6 443 грн и 9 838 грн соответственно.

План дня 🗺️

В Нафтогазе озвучили план «Б», если “Северный поток-2” все-таки заработает. «Мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз та сумма, которая отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен “Северный поток-2”, – заявил главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко. В самом же «Газпроме» уверены в старте «Северного потока-2». Сегодня даже огласили дату начала поставок газа по газопроводу.

Открытие дня 🍟

McDonald’s открыл первый в Украине ресторан на АЗС. Заведение частично будет работать на солнечной энергии. На крыше ресторана установлено почти 100 солнечных панелей, что позволит экономить 25% электроэнергии в солнечный период года. Напомним, первое заведение McDonald’s в Украине было открыто в далеком 1997 году в Киеве. Вот как это было:



Фото: В. Милосердов. «Сегодня».

Услуга дня 📄

ПриватБанк запустил новую услугу кредитования физических лиц под залог портфеля облигаций государственного займа. Как сообщили Finance.ua в банке, получить деньги под залог ОВГЗ можно на срок от 1 месяца до 1 года. Кроме того, в ПриватБанке обещают, что в случае необходимости, клиент всегда сможет без проблем воспользоваться средствами, вложенными в покупку ОВГЗ, в виде кредита.

Лайфхак дня 💡

Кстати, о кредитах. Наши журналисты постарались и подготовили полезный материал на тему: Как можно сэкономить на кредитах. Оказывается, по ним бывают не только драконовские проценты. Можно оформить кредит под низкий процент, либо вообще бесплатный. Тут несколько рекомендаций о том, как не платить лишнего.