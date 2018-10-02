Иран намерен за 4 года вложить в развитие железных дорог $5 млрд

Иран планирует инвестировать 5 млрд долл. в увеличение железнодорожной сети страны в ближайшие четыре года.

Об этом заявил главный исполнительный директор госкомпании Iranian Railways Саид Мохаммадзаде.

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Чиновник подчеркнул важность расширения железных дорог страны. В прошлом году, по его словам, железнодорожный транспорт позволил сэкономить 250 млн долл. расходов на топливо.

Глава Iranian Railways добавил, что Иран намерен увеличить железнодорожные грузоперевозки до 25 млн тонн к 2020 году – то есть планируется довести их долю в общем объеме перевозок до 30%.

В качестве примера значимости железных дорог Мохаммадзаде сообщил, что Европейский союз в прошлом году экспортировал в Иран товаров на сумму 11 млрд долл., импортировал – на 10 млрд долл.