В Калифорнии приняли новый закон: в советах директоров компаний обязательно должны быть женщины

Компании, у которых женщин в советах пока нет, должны назначить их к концу 2019 года, иначе им грозит штраф. Также компании, борды которых насчитывают пять директоров, должны нанять в свои советы двух женщин до 2021, а компании с 6 и больше директорами – как минимум трех женщин.

В истории Соединенных Штатов это первый подобный писанный закон, хотя похожие требования давно существуют в странах Европейского Союза (например, в Норвегии 40% борда крупных компаний должны представлять женщины). Вместе с тем, в штате Пенсильвания еще в 2017 году выпустили резолюцию, которой призвали как публичные, так и частные компании иметь к 2020 году как минимум 30% женщин в своих правлениях.

В советах большинства американских компаний из топ-500 присутствует как минимум одна женщина, но лишь в 25% компаний есть две или больше женщин. Вместе с тем, по словам калифорнийского сенатора Ханны-Бет Джексон, “в четверти публичных компаний штата вообще нет ни одной женщины-представителя борда, несмотря на огромное количество исследований, которые показывают, что компании с женщинами в советах директоров более продуктивны и прибыльны”.

“Поскольку женщины составляют более половины населения и принимают более 70% покупательских решений, их точка зрения обязательна для обсуждения и принятия решений для корпоративной культуры, деятельности и прибыльности”, – подчеркнула она.