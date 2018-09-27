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Прогноз курса доллара в Украине на 2019 год

В следующем году есть все основания ожидать средневзвешенного курса доллара на уровне 31 грн./долл. Такое мнение высказал “основатель фонда ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС» в Украине Геннадий Евгеньевич Ющенко.

Занимаясь инвестициями в Украине и за ее пределами, компания пристально следит за экономической ситуацией в стране. И пока есть все основания ожидать плавного и прогнозируемого падения курса национальной валюты.

«Мое мнение: в следующем году стоит ожидать инфляции на уровне 7,5%, и доллар будет колебаться в пределах 31 гривны».

Основанием для такого прогноза эксперт называет запланированные правительством повышения минимальных зарплат и пенсий, общая нервозность населения в связи с постоянными разговорами о выплатах внешнего госдолга и получении нового транша МВФ, предвыборные компании, запланированные на март и октябрь 2019 года, также негативно отразятся на экономическом росте курса. Ну и не будем упускать из виду дорогой импорт сырья и материалов и т. д.

Напомним, в НБУ отмечали, что индекс инфляции по итогам первого полугодия 2018 года составляет примерно 13,1%, однако к концу года прогнозировали ее замедление до 8,9%, а к декабрю следующего — до 6%. При этом к началу 2019 года рост ВВП замедлится до 3,0% при инфляции 7,4% что и приведёт к плановому падению курса национальной валюты.

Примечание: Israel Investments LTD — израильская инвестиционная компания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющенко. Компания создана в 1989 году в Израиле, предоставляет информационные и финансовые услуги по вкладам в различные направления: стартапы, недвижимость, криптовалюты, ценные бумаги и пр.

По материалам Israel Investments Ltd
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