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У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

Реализация положений закона о реформировании сферы парковки невозможна в полной мере из-за отсутствия технических требований к устройствам фиксации и реестра административных правонарушений.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в комментарии ЭП.

“Должны быть определены технические требования к устройствам для фиксации нарушений и разработан Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения”, – сказал Давтян.

Кроме того, со стороны государства должна быть обеспечена сертификация и стандартизация устройств, которые будут использоваться в работе.

“Также есть проблема в отсутствии объединенной базы и дальнейшем доступе к ней. Пока отсутствует налаженное взаимодействие с Госсвязью”, – добавил чиновник.

По словам Давтяна, с целью ускорения реализации положений закона о реформировании сферы парковки, КГГА направила письма премьер-министра и центральных органов исполнительной власти.

По материалам Економічна Правда
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