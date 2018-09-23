Площадь морского льда в Арктике сократилась до минимума за шесть лет

Объем морского льда в Арктике в 2018 году достиг рекордно низкого уровня с 2012 года, сократившись до 4,59 млн кв. км. Такой вывод сделали ученые НАСА на основе анализа спутниковых снимков, пишет «EurekAlert!».

Морской лед в Арктике — ледяная шапка, покрывающая значительную часть Северного Ледовитого океана и соседних морей во время арктической зимы. Осенью он утолщается, а весной и летом частично тает. Однако в последние десятилетия глобальное повышение температуры привело к тому, что ледяная шапка быстро уменьшается. Это явление оказывает значительное влияние на погоду и циркуляцию воды в океанах.

Ледник Вавилова в российской Арктике тает быстрее всех в мире. По 0,3 метра в день

Исследователи подсчитали, что с конца 1970-х годов объем арктического морского льда с каждым годом сокращался в среднем на 54 тыс. кв. км. Это эквивалентно потере куска морского льда размером с Мэриленд и Нью-Джерси.

С 2030 года в Арктике начнется похолодание — его причиной станет не глобальное изменение климата, а начало 70-летнего климатического цикла, заявил ранее заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генрих Алексеев.