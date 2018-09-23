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В США показали прототип ударного беспилотного конвертоплана

В США показали прототип ударного беспилотного конвертоплана

Американская авиастроительная корпорация Bell Helicopter на выставке Modern Day Marine Expo показала полноразмерный прототип беспилотного конвертоплана V-247 Vigilant, который в ближайшее время может поступить на вооружение Морской пехоты США.

Об этом пишет The War Zone.

V-247 Vigilant сможет выполнять боевые задачи в радиусе от 350 до 720 морских миль с полным вооружением, а его максимальная скорость составляет 555 км/час. Представленный на выставке макет оснащен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire и 12 миниатюрными авиационными бомбами, однако на летательный аппарат можно установить и другие виды боевого оснащения.

Сейчас Bell Helicopter участвует в конкурсе на оснащение новыми беспилотными летательными аппаратами Морской пехоты США. В случае победы компания готова будет поставить первые летательные аппараты к 2034 году.

Сверхтехнологичный конвертоплан Valor прошел первые демонстрационные испытания
Ранее сообщалось, что российские инженеры в сентябре начнут разработку десантного конвертоплана — гибрида самолета и вертолета с горизонтальной посадкой. Конвертоплан способен садиться и взлетать как вертолет, а двигаться со скоростью самолета.

По материалам hightech.fm
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