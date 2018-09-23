Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за девять миллионов рублей (фото)

В России состоялся аукцион, на котором продали рукописи, записную книжку и паспорт лидера группы Кино Виктора Цоя. Документ легендарного певца оценили в девять миллионов рублей (3,8 млн грн), что на 6,5 миллиона больше стартовой цены.

Об этом сообщает аукционный дом Литфонд.

Паспорт певца выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Финальная сумма оказалась значительно выше – девять миллионов рублей (чуть больше 3,8 миллиона гривен по текущему курсу).

Также с молотка ушли автограф и некоторые рукописи Цоя. Их финальная цена составила 3,6 миллиона рублей. Еще за три миллиона ушла записная книжка, в которой исполнитель записывал номера телефонов тогдашней элиты рок-сообщества в Москве и Санкт-Петербурге.



Все эти вещи приобрел один покупатель. Только лист из черновика певца достался другому поклоннику творчества Цоя за 550 тысяч рублей.