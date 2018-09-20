Межбанк: утренний рост доллара на уровне 28,26/28,28 остановили продажи СКВ экспортерами

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 554,4 млн грн к отметке 57 035,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения, это максимальное с 27 августа значение – следствие состоявшейся очередной объемной компенсации НДС Казначейством.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,22/28,25 UAH/USD, «вежливо отвечая» на очередное проявление щедрости Казначейства.

К 10.28 цены безналичного «американца», продолжая «восхождение», поднялись к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием покупателей.

Меж тем, доллар на межбанке к 10.49 Киева затормозил рост, остановившись (по словам очевидцев, самостоятельно, без НБУ) на уровне 28,26/28,28 UAH/USD. «Появились продавцы, привлеченные высокими ценами, выровняв рынок в баланс», – констатировал наш консультант.

По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», не покинули цифру 28,26/28,28 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте равновесие покупок и продаж. Думаю, главная часть «вины» за это лежит на выросшем притоке экспортной выручки из-за рубежа, характерного для этого дня недели.

Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное появлением продаж СКВ, сопровождалось сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на упавшем накануне уровне 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая пролонгацию расширения гривневой ликвидности, согласуется с ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,145 / 28,170

евро – 33,019 / 33,046

российский рубль – 0,4264 / 0,4272

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1712 / 1,1714

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке