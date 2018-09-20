День финансов, 26 сентября: что готовит Закон "О валюте", какие штрафы за эвакуацию авто, и о запуске е-чеков

26 сентября. Все главные новости среды “кружились” вокруг валюты и валютных операций.

Валюта. Вокруг и около:

Закон «О валюте»: основные изменения с февраля. Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари рассказал, что изменится в Украине, когда введут в действие ЗУ «О валюте и валютных операциях» 7 февраля 2019 года.

15-20 млрд долл. нужно на обслуживание черных обменных пунктов. По данным финансового аналитика Виталия Шапрана, еще 7-10 млрд долларов идет на обслуживание производства теневого ВВП. 25-30 млрд – это объем теневых денег для сделок, которые давят на валютный рынок.

63% украинцев имеют хотя бы один банковский счет. Банковская система прошла болезненную очистку, поэтому сейчас мы имеем систему, которая изменилась, стала лучше. Об этом на Первом валютном форуме порталу Finance.ua сообщила Екатерина Рожкова, первый заместитель Председателя Правления НБУ.

Хорошие новости для нерезидентов. НБУ продолжает проводить валютную либерализацию. Так, с 1 ноября будет ослаблен валютный контроль для покупки иностранной валюты нерезидентами, с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ.

Статистика незаконного вывода капиталов из страны. С 1991 по 2013 год из Украины незаконно вывели $219,861 млрд.

Кстати, сегодня представители Нацбанка детально разъяснили, за что чаще всего штрафуют банки

Не только о валюте:

В Украине запустили электронные чеки и их проверку. Запущена тестовая версия электронного чека и проверка чеков в электронном кабинете. В перспективе это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя.

Сколько придется платить за эвакуированный автомобиль. Согласно новым правилам эвакуации транспортных средств, которые начнут действовать с 27 сентября, минимальная стоимость эвакуации автомобиля и хранения его на штрафплощадке одни сутки составит 864 гривны с учетом НДС.

Рыбакам выпишут новые штрафы. Санкции как к простым людям, так и крупным браконьерам планируют увеличить сразу в 5-10 раз.