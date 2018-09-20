Межбанк: доллар к 28,14 подняли компенсация НДС Казначейством и «придержки» валюты экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 4,99 коп., на торгах среды упал на 8,16 коп., оказавшись на уровне 28,14 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 7,85 коп., составил 28,14 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Снова повторимся, указав, что дебютные цены СКВ в среду были сформированы практически безоборотным падением курса «американца» после 16.00 вторника.

Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, подскочил 28,11/28,14, однако спустя 12 минут, обретя «рыночную реальность», понизился к 28,07/28,12 UAH/USD.

Около 10.48 «американец» на межбанке , сменив настроение, сделал несколько шагов вверх, оказавшись на цифре 28,10/28,14, а спустя 25 минут доллар уже пребывал на уровне 28,12/28,15 UAH/USD, не покидая его до 15.05 и ограничившись символическими колебаниями в районе 28,12-13/28,15 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

С 15.05 на уже опустевшем межбанке серия низколиквидных покупок инициировала поэтапное (порционное) повышение действующих цен СКВ до 28,15/28,17 UAH/USD.

В дальнейшем пара доллар-гривна не покидала «окрестности» этой цифры 28,15/28,17 UAH/USD на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии 26 сентября, завершив ее цифрами 28,14 /28,16 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,14 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,120 / 28,145

евро – 33,069 / 33,095

российский рубль – 0,4273 / 0,4279

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1731 / 1,1732

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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