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В Украине объемы кредитования выросли почти на 15% - эксперт

В Украине объемы кредитования выросли почти на 15% - эксперт

В первом полугодии 2018 года в Украине зафиксирован рост объемов кредитования на 14,7 процента по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Об этом заявила представитель Ассоциации «Объединение финансовых учреждений» Виктория Волковская.

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“Негосударственные финансовые учреждения выдали кредитов населению, а также малому и среднему бизнесу в объеме 22 млрд грн. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года”, – сказала Волковская.

Лизингодатели заключили договоров финансового лизинга на 11 млрд грн, что на 92% превышает аналогичные показатели в прошлом году.

Объем услуг по факторингу, которые предоставляли финансовые компании в первом полугодии, вырос на 14 млрд грн, продемонстрировав прирост в 9,8% по сравнению с 2017 годом.

Страховыми компаниями было оказано услуг населению на сумму 8,6 млрд грн (прирост – 22,7%), предприятиям – на 7,7 млрд грн (прирост – 15,6%).

Страховые выплаты населению в первом полугодии 2018 года составили 3 млрд грн, что на 25,2% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Страховые выплаты предприятиям за первое полугодие составили 2,9 млрд грн, с приростом 29,5% против 2017 года.

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По материалам УКРИНФОРМ
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